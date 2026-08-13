وزير الخارجية: التعاون بين مصر وتركيا ركيزة أساسية للاستقرار والتعاون في المنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن التعاون بين مصر وتركيا ركيزة أساسية للاستقرار والتعاون في المنطقة.

وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، :" عقدت مع وزير خارجية تركيا مباحثات مثمرة واعربنا عن ثقتنا المشتركة في مواصلة التعاون الثنائي لتناميه عبر تضافر جهود الوزارات والمؤسسات المعنية بكلا البلدين ".

وتابع بدر عبد العاطي :" نعمل على تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات الحكومية في البلدين ووضع خطط عمل واضحة بجداول زمنية محددة بما يترجم الإرادة السياسية إلى مشروعات ملموسة ".

واكمل بدر عبد العاطي " استعرضنا خلال مباحثاتنا مختلف أوجه التعاون الثنائي ووقفنا على ما تم من تقدم ملموس وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية زخما يعكس الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين ".

وتابع بدر عبد العاطي :" حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ ما يقرب من 9 مليار دولار ونستهدف الوصول إلى رقم 15 مليار دولار كحجم تبادل تجاري ".

