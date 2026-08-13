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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شروط إيرانية لفتح مضيق هرمز.. إنهاء الحرب ورفع العقوبات أبرز المطالب

سمير فرج
سمير فرج
محمد البدوي

كشف اللواء الدكتور سمير فرج عن مجموعة من المطالب التي تضعها إيران كمدخل أساسي لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بصورة كاملة، في إطار مساعٍ تستهدف احتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية تخفف من حدة التوتر في المنطقة.

إنهاء العمليات العسكرية

وأوضح فرج خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم أن المطالب الإيرانية تبدأ بوقف الحرب ضد إيران، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية ضد حلفائها في كل من لبنان واليمن والعراق، فضلًا عن رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران.

تعويضات أمريكية عن الخسائر

كما لم تقتصر الشروط الإيرانية على الجوانب العسكرية، إذ تتضمن المطالب أيضًا حصول طهران على تعويضات أمريكية عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها، مع رفع العقوبات المفروضة عليها.

الإفراج عن الأصول والأموال

وأشار فرج إلى أن الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج يمثل كذلك أحد المطالب الرئيسية التي تربط بها طهران التوصل إلى حل وعودة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.

هرمز مضيق هرمز فتح مضيق هرمز حركة الملاحة سمير فرج

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