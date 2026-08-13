مصطفى بكري: حرب ممنهجة تستهدف الدولة المصرية عبر الشائعات والتشكيك

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه، حربًا ممنهجة تستهدف التشكيك في كل شيء ومهاجمة رموز الدولة المصرية، إلى جانب نشر الشائعات والأكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات التي وصفها بالمعادية لمصر.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن بعض الأخبار يتم إعادة إنتاجها وصياغتها بما يتناسب مع ما وصفه بحالة العداء الموجهة ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو التأثير على الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

دمار الدولة

وتابع أن المصريين سبق أن عايشوا تجربة حكم جماعة الإخوان المسلمين، والتي قال إنها أدت إلى بـ«دمار الدولة وإثارة الفتنة»، مؤكدًا ضرورة الانتباه إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق من المعلومات قبل تصديقها أو إعادة نشرها.