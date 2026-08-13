زلزال 7 ريختر.. مرصد الزلازل يرد على توقعات فرانك هوجربيتس

أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية ومرصد الزلازل، أنه لم يثبت حتى الآن وجود أي علاقة بين اصطفاف الكواكب أو الكسوف الشمسي والزلازل التي تحدث في باطن الأرض، موضحًا أن ما يحدث خلال الفترة الأخيرة يكون مرتبطًا بالفيضانات؛ لأنها أمور سطحية.

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية ومرصد الزلازل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، ولا يمكن ربط الزلازل بحركة الكواكب، كما يردد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الهولندي فرانك هوجربيتس، الذي يتنبأ بالزلازل، جميع توقعاته غير صحيحة، ويجب وصفه بالمنجم الهولندي؛ لأنه لا ينتمي إلى أي جهة علمية، مشيرًا إلى أن هناك فارقًا بين العمل في الفلك والفضاء، وما يتم تداوله من توقعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية ومرصد الزلازل، الهولندي فرانك هوجربيتس، بسبب ما يخرج منه من توقعات، قائلًا: «الراجل ده قال إن زلزالًا سيحدث في مصر يوم 4 أو 5 أغسطس، بقوة 7 ريختر، والجميع لم يشعر بشيء».

وأشار إلى أنه لا يوجد شيء اسمه التنبؤ بالزلازل، ولذلك على الجميع عدم القلق، مؤكدًا أن مصر آمنة ولا توجد أي مشكلات من الزلازل.