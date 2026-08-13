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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل الزلازل غضب من الله؟.. عالم أزهري يكشف الحقيقة ويرد على الجدل

الزلازل
الزلازل
اخبار توك شو

رد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول ما يحدث في الكوكب من زلازل وكسوف للشمس وخسوف وبراكين، وهل هي غضب من الله أم ظواهر طبيعية.

وقال أحد علماء الأزهر الشريف إن الدين يعلي من قدر العلم، وإن الله قال في كتابه الكريم: «يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ»، مشيرًا إلى أن أول آية نزلت في القرآن الكريم كانت «اقْرَأْ».

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه لا يوجد تعارض بين الظواهر الكونية كعلم وبين الأحكام الشرعية، موضحًا أنه عند الحديث عن الزلازل نجد أن لها أسبابًا علمية، لكن المسلم لا يقتصر نظره على هذا السبب، وإنما عليه أن يتدبر.

ولفت إلى أن الحوادث الكونية تحدث بإرادة الله ولحكمة، وأن الهزة الأرضية قد تستمر لفترة قصيرة، لكنها توجه رسالة للعالم بأن الإنسان ضعيف، وعليه أن يرجع إلى الله.

وأشار إلى أن قدرة الله فوق كل شيء، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية انتشر فيروس صغير، وهو فيروس كورونا، تسبب في أن يجلس الجميع في منازلهم، ولذلك على الجميع أن يتعظ مما يحدث.

الأزهر الأزهر الشريف الزلازل الكوكب

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