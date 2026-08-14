خطوة بخطوة.. آليات تقديم الخدمات الحكومية ومراحل إنجازها بيان عملي في الوادي الجديد

عقد مجمع إعلام الوادي الجديد ندوة بعنوان «التحول الرقمي وتيسير الخدمات على المواطنين»، وذلك بمقر مديرية التموين بمجمع الخدمات الحكومية بقيادة د/ سلوى مصطفى مدير عام المديرية ، وبمشاركة عدد من العاملين بالمديرية والمديريات الأخرى وبحضور ياسر حمدان وكيل المديرية .

افتتح اللقاء جريس شنودة، الإعلامي بمجمع إعلام الوادي الجديد، مؤكدًا أهمية نشر الوعي بمفاهيم التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي حوار مفتوح مع المشاركين، تناول المهندس محمود فكري، مدير المراكز التكنولوجية وبوابة الشكاوى الإلكترونية بديوان عام المحافظة، مفهوم التحول الرقمي وأهدافه، موضحًا أنه يمثل توجهًا أساسيًا لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات والاستفادة من النظم التكنولوجية الحديثة.

واستعرض فكري دور المراكز التكنولوجية في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، موضحًا اختصاصاتها وآليات تقديم الخدمة، بداية من استقبال طلب المواطن ومراجعته، مرورًا بإحالته إلى الجهة المختصة، وحتى الانتهاء من الإجراءات وإبلاغ المواطن بنتيجة الطلب، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق قدر أكبر من الدقة والشفافية.

وتطرق إلى منظومة الشكاوى الإلكترونية، موضحًا أهدافها وآليات استخدامها، ودورها في استقبال شكاوى المواطنين وتسجيلها ومتابعتها وإحالتها إلى الجهات المختصة، وصولًا إلى التعامل معها والرد على المواطن، بما يعزز قنوات التواصل بين المواطن والجهاز الإداري.

كما استعرض عددًا من النتائج المتوقعة من تطبيق التحول الرقمي، وفي مقدمتها تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، والحد من الأخطاء، وتحقيق المزيد من الشفافية، ورفع كفاءة الأداء الإداري.

وشهد اللقاء عرض مثال عملي لخدمة حكومية، أوضح من خلاله المهندس محمود فكري رحلة الخدمة منذ تقدم المواطن بطلبه، مرورًا بالمركز التكنولوجي والجهة المختصة، وحتى الانتهاء من الخدمة وإبلاغ المواطن بالنتيجة، بما يتيح للمشاركين التعرف بصورة عملية على آليات تقديم الخدمات الحكومية ومراحل إنجازها.

وفي ختام اللقاء، دار حوار مفتوح مع المشاركين، تم خلاله الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول المراكز التكنولوجية والخدمات الإلكترونية ومنظومة الشكاوى، مؤكدين أهمية تكثيف البرامج والندوات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي بالخدمات الرقمية وكيفية الاستفادة منها.

