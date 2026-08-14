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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية العمل بالأقصر تكثف حملاتها التفتيشية والتوعوية لتعزيز السلامة والصحة المهنية بالمنشآت

مديرية العمل بالأقصر تكثف حملاتها التفتيشية والتوعوية لتعزيز السلامة والصحة المهنية بالمنشآت
مديرية العمل بالأقصر تكثف حملاتها التفتيشية والتوعوية لتعزيز السلامة والصحة المهنية بالمنشآت
شمس يونس

تواصل مديرية العمل بمحافظة الأقصر تكثيف جهودها الميدانية والتوعوية لترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل والمنشآت السياحية والصحية والصناعية والخدمية وذلك تنفيذا لتوجيهات حسن رداد وزير العمل وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بشأن توفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال من مخاطر العمل ورفع مستوى الوعي بإجراءات الوقاية والتعامل مع حالات الطوارئ

وتأتي هذه الجهود تحت إشراف محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر من خلال تنفيذ حملات تفتيشية وندوات توعوية تستهدف التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية والتعريف بالمخاطر المحتملة داخل بيئة العمل وطرق الوقاية منها والتعامل معها بالشكل الصحيح

وفي هذا السياق نفذ مكتب السلامة والصحة المهنية بالأقصر حملة تفتيشية وتوعوية على عدد من المنشآت السياحية بالمحافظة للوقوف على مدى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 واشتراطات السلامة والصحة المهنية

وتضمنت الحملة توعية العاملين بمخاطر الحرائق والمخاطر الكهربائية وسبل الوقاية من الحوادث وطرق التعامل مع الحرائق والسيطرة عليها في مراحلها الأولى مع التأكيد على أهمية وجود خطط طوارئ واضحة ومعتمدة وتحديد أدوار ومسؤوليات العاملين خلال الأزمات إلى جانب تنفيذ تدريبات دورية على خطط الإخلاء الوهمية لرفع درجة الاستعداد وسرعة الاستجابة

وفي مركز إسنا نظم مكتب السلامة والصحة المهنية ندوتين توعويتين بمقري وحدة طب أسرة العضايمة ووحدة طب أسرة القرية بمشاركة الأطقم الطبية والعاملين حيث تناولت الندوتان مخاطر الحرائق وطرق الوقاية منها وأساليب المكافحة الأولية وإجراءات الإخلاء الآمن

كما تضمنت التوعية شرح الإجراءات السليمة التي يجب اتباعها أثناء حدوث الزلازل بما يسهم في الحد من الإصابات وحماية الأرواح والمنشآت ورفع قدرة العاملين على التصرف السليم في حالات الطوارئ

وفي مركز أرمنت نظم مكتب السلامة والصحة المهنية ندوة موسعة بمقر الترسانة النيلية تناولت مخاطر الحرائق وأسباب اندلاعها وطرق اكتشاف مصادر الخطر في وقت مبكر إلى جانب التدريب على الاستخدام الصحيح لأجهزة الإطفاء والتعامل مع حالات الطوارئ

وتطرقت الندوة كذلك إلى اشتراطات السلامة وإجراءات الإخلاء الآمن أثناء وبعد حدوث الزلازل مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية داخل مواقع العمل

وفي إطار جهود نشر ثقافة السلامة داخل القطاعات الإنتاجية نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بالبياضية ندوة توعوية للعاملين في شركتين إحداهما تعمل في مجال المنظفات والأخرى في مجال المواد الغذائية

وتناولت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية وأنواع المخاطر الموجودة داخل بيئة العمل وطرق اكتشافها وتقييمها وكيفية الحد من آثارها مع التأكيد على ضرورة الالتزام باستخدام مهمات الوقاية الشخصية باعتبارها أحد أهم وسائل حماية العاملين وتقليل فرص وقوع إصابات العمل

وحاضرت خلال الندوة الكيميائية هبة سيد والكيميائية مرثا شوقي حيث قدمتا شرحا تطبيقيا حول آليات تقييم المخاطر وطرق تطبيق إجراءات السلامة داخل المنشآت الصناعية والغذائية بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط

وتؤكد مديرية العمل بالأقصر استمرار حملاتها التفتيشية والبرامج التوعوية بمختلف المنشآت بهدف نشر ثقافة الوقاية وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية العمال والمترددين على مواقع العمل والحفاظ على المنشآت والممتلكات

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة المديرية لدعم بيئة عمل آمنة ومستقرة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الأقصر

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