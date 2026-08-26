شراكة عقارية تجمع البحث والاستشارات والتمويل في تجربة واحدة بالساحل الشمالي

تستهدف شراكة جديدة بين أربع مؤسسات عاملة في السوق العقارية تقديم تجربة متكاملة للعملاء، تجمع بين البحث عن الوحدات واختيار العقار المناسب والحصول على الاستشارات والحلول التمويلية، وصولًا إلى اتخاذ قرار التملك.

وتقام الفعالية خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2026 داخل إحدى الوحدات السكنية الجاهزة بالساحل الشمالي، مع إتاحة أكثر من 1000 وحدة جاهزة للسكن أمام الزوار للاطلاع على الخيارات المتاحة وبحث إمكانات التمويل المناسبة لاحتياجاتهم.

وتجمع المبادرة بين الأهلي صبور وبلتون للتمويل العقاري وبروبرتي فايندر وكولدويل بانكر مصر، في تجربة تستضيفها الأولى بالساحل الشمالي، وتعكس توجهًا متزايدًا نحو التكامل بين المطورين وشركات التمويل والاستشارات والمنصات العقارية لتسهيل رحلة التملك أمام العملاء.

وتعتمد التجربة على جمع أطراف مختلفة من منظومة التملك العقاري في مكان واحد، بحيث تشمل اكتشاف الوحدات المتاحة، والحصول على الاستشارات العقارية، والتعرف على الحلول التمويلية، إلى جانب معاينة الوحدات والمشروعات على أرض الواقع.

ويستهدف النموذج اختصار عدد من الخطوات التي يمر بها العميل عادة قبل شراء العقار، مع توفير المعلومات والخدمات الاستشارية والتمويلية بصورة أكثر تكاملًا، بما يساعد على اتخاذ قرارات سكنية واستثمارية مدروسة.