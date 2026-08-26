أمريكا تعرض مكافأة 8 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم «داعش -خراسان»

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن مكافأة تصل إلى 8 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى تحديد هوية أو القبض على ثناء الله غفاري، زعيم تنظيم «داعش-خراسان»، وذلك ضمن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن غفاري، المعروف أيضًا باسم شهاب المهاجر، وُلد في أفغانستان عام 1994، ويتولى قيادة تنظيم «داعش-خراسان»، الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش» الذي ينشط في أفغانستان ودول مجاورة، وفق ما نقلته وكالة «خاما برس» الأفغانية.

وبحسب برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، تولى غفاري قيادة «داعش-خراسان» في يونيو 2020 بقرار من القيادة المركزية للتنظيم.

وأوضحت الوزارة أنه قبل توليه منصب القيادة، كان ينشط في كابول وشارك في التخطيط والتنسيق لهجمات مسلحة، بينها تفجيرات انتحارية وعمليات معقدة أخرى.

وأضافت أن غفاري كان مسؤولًا عن المصادقة على هجمات التنظيم في أفغانستان والإشراف على موارده المالية المستخدمة في دعم عملياته.