تفاصيل انطلاق مسيرة شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات بالجامعة البريطانية

استضافت الجامعة البريطانية في مصر، مراسم مسيرة شعلة دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» تحت شعار «شعلة واحدة.. قارة واحدة»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة خروج هذا الحدث القاري بصورة مشرفة ومتميزة، بما يعكس مكانة مصر ودورها الريادي في دعم الرياضة الجامعية وتعزيز جسور التواصل والتعاون بين شباب الجامعات المصرية ونظرائهم من مختلف دول القارة الإفريقية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات 2026، والدكتور أحمد كامل مهدي رئيس اللجنة المنظمة للدورة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والسكرتير العام، إلى جانب عدد من المسؤولين وقيادات الاتحادات الرياضية الجامعية، وعدد من الطلاب وأبطال الجامعة الرياضيين، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة جمهورية مصر العربية النسخة الحالية من الدورة، خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر 2026.

وحملت شعلة البطولة من مقر الجامعة البطلة الأولمبية فريال عبد العزيز، خريجة كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، وإحدى أبرز النماذج الرياضية التي تفتخر بها، بعدما نجحت في الجمع بين تفوقها الرياضي ودراستها بكلية الصيدلة وتحقيق إنجاز تاريخي لمصر، بالتتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتصبح نموذجًا ملهمًا لطلاب الجامعة وشباب مصر.

وخلال كلمته، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن استضافة الجامعة لمسيرة شعلة الدورة الثانية عشرة من بطولة الألعاب الأفريقية للجامعات تأتي امتدادًا لدورها الفاعل في دعم وتطوير منظومة الرياضة الجامعية، ولا سيما في ظل مشاركة طلاب الفرق والألعاب الرياضية المختلفة بالجامعة في البطولة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الرياضة الجامعية في مصر وأفريقيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويسهم في تعزيز مكانة مصر ودورها في مجال الرياضة الجامعية على المستويين الإقليمي والقاري.

وأوضح أن الجامعة البريطانية تحرص على أن تكون شريكًا فاعلًا في دعم توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية الاتحاد المصري للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، من خلال توفير بيئة جامعية متكاملة تضع الرياضة إلى جانب التعليم والبحث العلمي ضمن منظومة بناء شخصية الطالب وصناعة أجيال قادرة على المنافسة والتميز، مضيفًا أن الجامعة تفخر بأبنائها من الأبطال الرياضيين الذين أثبتوا قدرتهم على تحقيق التميز في المنافسات الرياضية بالتوازي مع نجاحهم الأكاديمي، مؤكدًا أن البطلة الأولمبية فريال عبد العزيز تمثل نموذجًا مشرفًا للجامعة، بعدما استطاعت أن تجمع بين التفوق الأكاديمي بكلية الصيدلة والإنجاز الرياضي على أعلى المستويات، لتصبح مصدر إلهام لطلاب الجامعة.

فيما أشاد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية بالدور الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في دعم وتطوير الحركة الرياضية الجامعية، مؤكدًا أن استضافتها لمقر الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية تمثل إضافة نوعية للمنظومة الرياضية الجامعية في القارة، وتعكس ما تتمتع به الجامعة من إمكانات تؤهلها لتكون منصة للتعاون والتواصل بين الجامعات الأفريقية، مشيدًا بما تقدمه من نموذج متكامل يجمع بين التعليم المتميز والرعاية الرياضية واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، مشيرًا إلى أن استضافة فعاليات شعلة «القاهرة 2026» داخل الجامعة تجسد قيم الصداقة والتنافس والروح الرياضية التي تجمع شباب القارة، لافتًا إلى أن مشاركة البطلة الأولمبية فريال عبد العزيز، خريجة الجامعة البريطانية، في حمل الشعلة تمثل نموذجًا حيًا لثمار الاستثمار في المواهب الرياضية، وما يمكن أن يحققه الطالب عندما تتوافر له منظومة تجمع بين التعليم المتميز والرعاية الرياضية والدعم المستمر.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن تطوير الرياضة الجامعية لا يقتصر على إعداد اللاعبين فقط، وإنما يمتد إلى بناء كوادر رياضية قادرة على صناعة الأبطال.

كما تضمنت مراسم الاستضافة عددًا من الفقرات الاحتفالية المتنوعة التي عكست روح الحدث وأبعاده الثقافية والرياضية، حيث شهدت الفعاليات عرضًا استعراضيًا مميزًا قدّمه طلاب الجامعة الذين حملوا علم القارة الأفريقية تعزيزًا لروح الانتماء للقارة السمراء، فيما شهدت الفعاليات أيضًا حضورًا لافتًا من الطلاب المشاركين في الدورة من أبناء الجامعة، الذين تواجدوا في قلب الحدث ليجسدوا روح المشاركة والفخر بتمثيل الجامعة في هذا المحفل الرياضي القاري الكبير، كما شارك بالحضور عدد من الطلاب من مختلف الدول الأفريقية الدارسين بالجامعة.

وتضم الجامعة بين طلابها وخريجيها عددًا من الأبطال والمواهب الرياضية في مختلف الألعاب، ممن حصلوا على عدد من البطولات المحلية والدولية، بما يعكس اهتمام الجامعة ببناء منظومة متكاملة لا تركز فقط على التفوق الأكاديمي، وإنما تكتشف المواهب وتدعمها وتوفر لها البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتها.