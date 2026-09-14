غزل المحلة يقرر إعادة هيكلة قطاع الناشئين ضمن خطة تصحيح المسار

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، إعادة هيكلة قطاع الناشئين بالنادي، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الكرة وتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، يعقد الكابتن شريف الخشاب، المدير الرياضي للنادي، اجتماعًا مع الكابتن طارق الجميل، رئيس قطاع الناشئين، لمناقشة التعديلات المقترحة على هيكل القطاع، ودراسة عدد من الأسماء والكفاءات المطروحة، تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر لشغل المواقع المختلفة.

ومن المنتظر أن يتم حسم التشكيل الجديد للقطاع عقب الانتهاء من دراسة التصورات والأسماء المرشحة، بما يتوافق مع رؤية مجلس الإدارة لتطوير قطاع الناشئين ورفع كفاءة العمل به خلال المرحلة المقبلة.