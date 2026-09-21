صحة البحيرة: قافلة طبية مجانية على مدار يومين بقرية القلعة بدمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار جهود المحافظة في التوسع في تنظيم القوافل الطبية المجانية، والوصول بالخدمات الصحية والعلاجية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويتيح لهم الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة بالقرب من محل إقامتهم .

جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية

وفى هذا الإطار تنظم مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور إسلام عساف ، قافلة طبية مجانية بقرية القلعة التابعة لمركز دمنهور، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 سبتمبر .

التوعية الصحية وصرف العلاج بالمجان

وتقدم القافلة خدماتها الطبية بالمجان من خلال عدد من التخصصات، تشمل الباطنة ، الأطفال ، الجراحة ، العظام ، الجلدية ، النساء والتوليد ، والأسنان.

كما تتضمن القافلة عددًا من الخدمات الطبية ، من بينها معمل الدم والطفيليات، والأشعة السينية، وأجهزة السونار، ولجنة العلاج على نفقة الدولة، ومبادرة «افحص واطمن»، إلى جانب التثقيف والتوعية الصحية وصرف العلاج بالمجان.

وتدعو محافظة البحيرة أهالى القرية والقرى المجاورة الاستفادة من خدمات القافلة الطبية مع إحضار بطاقة الرقم القومي للكبار أو شهادة الميلاد للأطفال .