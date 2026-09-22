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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على مساحة تتخطى 7 فدادين.. محافظ البحيرة تتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالرزيمات بحوش عيسى

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تواصل محافظ البحيرة متابعة المشروعات التي نفذتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير البنية الأساسية والخدمات، بما يترجم توجه الدولة نحو إحداث تغيير حقيقي ومستدام في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى مشهد جديد يعكس حجم ما تحقق على أرض البحيرة من طفرة تنموية في القرى.

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، محطة معالجة الصرف الصحي بالرزيمات بمركز حوش عيسى، أحد المشروعات الحيوية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لمتابعة جاهزية المحطة والوقوف على مكونات المشروع وما تم إنجازه لخدمة أهالي المنطقة والقرى المستهدفة.

محطة معالجة الصرف الصحي بالرزيمات

المحطة مقامة على مساحة 7.3 فدان، بطاقة استيعابية تتراوح من 10 آلاف إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا، وتضم 7 روافع  بنسبة التنفيذ 100%، لدعم منظومة الصرف الصحي بالمنطقة.

التنمية التي تستهدف الارتقاء بالبنية الأساسية

وتابعت محافظ البحيرة مكونات المحطة وآلية التشغيل، واستمعت إلى شرح تفصيلي حول الطاقة الاستيعابية للمشروع، ومراحل معالجة مياه الصرف، والربط بمنظومة الروافع والشبكات المرتبطة بها، كما اطلعت على موقف الأعمال المنفذة ومدى جاهزية مختلف مكونات المحطة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أحد أبرز محاور التنمية التي تستهدف الارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات بالريف المصري ،مشيرة إلى أن مشروعات الصرف الصحي تأتي في مقدمة المشروعات التي ترتبط بصورة مباشرة بصحة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

وأوضحت محافظ البحيرة أن ما تحقق بقرى المحافظة يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الخدمات بالريف، بما يضمن توفير مرافق أكثر كفاءة واستدامة، ويرفع مستوى جودة الحياة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية حقيقية يشعر المواطن بثمارها على أرض الواقع.

كما وجهت بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه، ورفع كفاءة منظومة التشغيل، والمتابعة المستمرة للمشروعات، بما يضمن استدامتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات التي تم ضخها، واستمرار انعكاسها بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأكدت محافظ البحيرة أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القرى، من خلال منظومة متكاملة قادرة على خدمة المواطنين بكفاءة واستدامة، لتواصل المحافظة استكمال ما بدأته الدولة من مسار تنموي يستهدف الإنسان أولًا، ويضع تحسين جودة الحياة في مقدمة أولوياته.

البحيرة محافظ البحيرة حوش عيسى محطة صرف الرزيمات

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