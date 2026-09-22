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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تفتتح مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات، بما يعزز قدرات المنظومة التعليمية بالمدينة، ويوفر بيئة تعليمية متكاملة تستوعب أعدادًا أكبر من الطلاب، وتدعم جهود الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء الدلنجات.

د.جاكلين عازر: نحرص على توفير مدارس حديثة تليق بأبنائنا

وتتكون المدرسة من دور أرضي و4 أدوار علوية، بإجمالي 33 فصلًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 12 مليونًا و181 ألفًا، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوفير فرص تعليمية أفضل لأبناء مدينة الدلنجات والمناطق المحيطة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن توفير مدارس حديثة ومجهزة يمثل خطوة أساسية نحو تحسين بيئة التعلم ودعم العملية التعليمية.

وأوضحت محافظ البحيرة أن الاستثمار في التعليم يتجاوز إنشاء المباني والفصول، ليشمل توفير بيئة مناسبة للطلاب ودعم قدرتهم على التعلم وبناء مهاراتهم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والمشاركة الفاعلة في مستقبل الوطن.

البحيرة محافظ البحيرة جاكلين عازر الدلنجات مدرسة لغات

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