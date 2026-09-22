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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تفتتح عيادات الدلنجات الشاملة والتأمين الصحي

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عيادات التأمين الصحي الشاملة بالدلنجات، عقب تجهيزها لتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي مركز ومدينة الدلنجات والمناطق المحيطة، وبما يخدم حوالي 34 ألف منتفع.

ويتكون المبنى من دور أرضي ودورين علويين، ويضم عيادات الباطنة، والعظام، والأنف والأذن، والجراحة، والسكر، والنساء، والمسالك البولية، والكلى، والقلب، إلى جانب عيادة التكرار، مع إتاحة خدمات الأطباء الأخصائيين والممارسين في عدد من التخصصات.

جاكلين عازر: التوسع في المنشآت والتخصصات الطبية 

كما يضم فريق العمل نخبة من الاستشاريين في 8 تخصصات طبية دقيقة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات التخصصية في تقديم خدمات التشخيص والعلاج، ويدعم جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولتها تفقدت محافظ البحيرة جميع الأقسام والعيادات، واستمعت إلى شرح تفصيلي حول طبيعة العمل والخدمات المقدمة وآليات استقبال المنتفعين، كما تفقدت المعمل الكيميائي والصيدلية، واطمأنت على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة، ومتابعة بدء صرف العلاج للمنتفعين.

كما التقت الدكتورة جاكلين عازر بعدد من المواطنين والمرضى والمترددين على العيادات، واستمعت إلى آرائهم واحتياجاتهم، ووجهت بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية، مع التأكيد على حسن التعامل وجودة الخدمة المقدمة.

وأكدت محافظ البحيرة أن الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي لا يقتصر على توفير المنشآت والتخصصات الطبية فقط، وإنما يمتد إلى توفير الدواء، وانتظام تقديم الخدمة، وتيسير حصول المنتفعين عليها، والاستماع إلى احتياجاتهم ومتابعة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

ويأتي افتتاح عيادات الدلنجات الشاملة في إطار الطفرة التي تشهدها المحافظة في مجال التأمين الصحي، من خلال ما تم افتتاحه من عيادات ومنشآت خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب المشروعات الجاري افتتاحها، والمنشآت التي يجري إنشاؤها أو تطويرها، بما يستهدف التوسع في نطاق الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي على أرض المحافظة.

البحيرة محافظ البحيرة جاكلين عازر عيادات

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