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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تفتتح وحدة عناية الأطفال بمستشفى حوش عيسى

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تُتوّج محافظة البحيرة احتفالاتها بعيدها القومي هذا العام بافتتاح وتفقد سلسلة من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

لدعم خدمات رعاية الأطفال

حيث افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وحدة عناية الأطفال بمستشفى حوش عيسى المركزي، والتي تم تجهيزها وتطويرها بالمشاركة المجتمعية، دعمًا للخدمات الطبية المقدمة للأطفال بالمركز والمناطق المحيطة.

وتضم الوحدة 4 أَسِرَّة عناية مركزة للأطفال، بالإضافة إلى 5 حَضَّانَات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات رعاية الأطفال، وتوفير مستوى متقدم من الرعاية الطبية للحالات التي تحتاج إلى متابعة وعناية متخصصة.

وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة حوش عيسى، والدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، واللواء خالد رسلان المشرف على عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة، ود رشا فوزي مساعد محافظ البحيرة للشئون الصحية والمبادرات، واللواء محمد زايد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، والمتبرعين اصحاب المشاركة المجتمعية، ود سامح عبد اللطيف وكيل مديرية الصحة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن دعم وتطوير الخدمات الطبية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيدةً بدور المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية أفضل للمواطنين.

تطوير الخدمات الطبية

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ219 لا تقتصر على إحياء ذكرى وطنية خالدة، وإنما تمتد لتجسيد ما تحقق على أرض الواقع من مشروعات وخدمات تمس حياة المواطنين، وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر جودة، لتظل صحة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

البحيرة محافظ البحيرة إفتتاح المشاريع وحدة صحية حوش عيسى

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