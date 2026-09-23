محافظ البحيرة توجه بسرعة البدء في رصف طريق سيدي عقبة بطول 5 كيلو مترات

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مديرية الطرق بسرعة البدء في أعمال رصف طريق سيدي عقبة بطول 5 كم.



وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر الطريق بسيدي عقب، وشددت على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للبدء في أعمال الرصف، على أن تبدأ الأعمال خلال أسبوع بحد أقصى، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والسيارات، وتحسين مستوى الطريق، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على ترجمة ما يتم رصده ميدانيًا إلى إجراءات تنفيذية سريعة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الخدمات وتيسير حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور شادي المشد، نائب محافظ، وكريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والقيادات التنفيذية.