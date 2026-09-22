محافظ البحيرة تفتتح مدرسة عزبة طلعت للتعليم الأساسي بإيتاي البارود

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مدرسة عزبة طلعت للتعليم الأساسي بقرية معنيا بمركز إيتاي البارود، ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وتطوير البنية الأساسية للمنظومة التعليمية، بما يواكب الزيادة السكانية واحتياجات القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

المشروعات التعليمية الجديدة بالبحيرة

وتتكون المدرسة من دور ارضى و4 ادوار علوية وتضم 11 فصلًا دراسيًا، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء القرية، واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب، والحد من الكثافات داخل الفصول.

وخلال جولتها بالمدرسة، التقت الدكتورة جاكلين عازر بعدد من الطلاب، واطمأنت على انتظام العملية التعليمية، كما تابعت مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة داخل المدرسة، مؤكدة أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير المنشآت التعليمية يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين جودة الخدمات التعليمية ودعم استقرار العملية التعليمية بالقرى، مشيرة إلى أن افتتاح مشروعات تعليمية جديدة مع بداية العام الدراسي يعكس استمرار جهود الدولة في دعم قطاع التعليم والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية بالقرب من المواطنين.

11 فصلًا دراسيًا جديدًا لدعم التوسع في الخدمات التعليمية

ووجهت المحافظ بضرورة الحفاظ على كفاءة المدرسة واستدامة أعمال الصيانة والنظافة، والاهتمام بالمظهر العام للمنشأة، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، والمتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع التعليم.