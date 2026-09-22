دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر ثبات سعر الذهب في مصر داخل محلات الصاغة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 22-9-2026.

سعر الذهب اليوم

أظهرت تداولات أعيرة الذهب ثباتا من دون تغيير داخل محلات الصاغة .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6265 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7160 جنيها للشراء و7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6563 جنيها للشراء و6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6265 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط قيمة نحو 5370 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50.12 ألف جنيها للشراء و 49.84 ألف جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4327 دولار للشراء و 4326 دولار للبيع.