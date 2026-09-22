قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ساعة واحدة.. موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر ومفاجأة بشأن تغيير الساعة
واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول قبل خطاب الأمم المتحدة
أمير قطر: الحوار والتفاوض السبيل الأمثل لحل الخلافات وتحقيق السلام
وزير الاتصالات الأسبق يدعو للسيادة الرقمية.. والحلبي: حماية الهوية تأتي بتعزيز التنافسية
محمد عبد اللطيف: الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها
الرئيس التركي: حلف مكة يعزز التضامن ويطرح حلولاً إقليمية لأزمات المنطقة
أردوغان: ملتزمون باتفاق شرم الشيخ.. وعلينا البدء في إعادة إعمار غـزة
العاهل الأردني: محو الوجود الفلسطيني يجري عبر التدمير في غزة والضم بالضفة
أردوغان: غزة المقـ برة الأوسع للأطـ فال في العالم.. والضفة تعاني إرهـ اب المستوطنين
طاقم تحكيم كيني لمباراة منتخب مصر وأنجولا
ترامب أمام الأمم المتحدة: أشكر مصر على دورها في غزة وأدعو لحصار إيران
استئناف مروان وجودي على حبسهما في دهس بائعة الشاي 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الذهب في مصر داخل محلات الصاغة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 22-9-2026.

سعر الذهب اليوم

أظهرت تداولات أعيرة الذهب ثباتا من دون تغيير داخل محلات الصاغة .

أسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب 

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6265 جنيها .

سعر عيار 24 

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7160 جنيها للشراء و7120 جنيها للبيع.

الذهب

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6563 جنيها للشراء و6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6265 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط قيمة نحو 5370 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع .

تراجع الذهب مع ارتفاع التضخم الأمريكي وتصاعد توقعات رفع الفائدة

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50.12 ألف جنيها للشراء و 49.84 ألف جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4327 دولار للشراء و 4326 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 22 سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 24 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

رضوي الشربيني

رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي: «اعتذارك غير مقبول»

ملتقى «أولادنا»

حمزة العيلي: دور مسكر لم يكن موجودا في السيناريو.. وأرفض مصطلح ذوي الإعاقة

حسن الشافعي ومحمد الشاعر

حسن الشافعي ومحمد الشاعر يمثلان مصر في فعاليات "Connecting Sounds: North Africa" بأمستردام

بالصور

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة
ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة
ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

فيديو

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد