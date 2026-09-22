بث مباشر| أحمد موسى: آلاف الحسابات الجديدة على مواقع التواصل للهجوم على الداخلية

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هجمة شديدة على وزارة الداخلية المصرية من حسابات ولجان وهذه الحسابات تم انشائها اليوم للهجوم على وزارة الداخلية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن آلاف الحسابات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على وزارة الداخلية، متابعا أن اللجان الإلكترونية المشبوهة تكثف جهودها للهجوم على وزارة الداخلية.