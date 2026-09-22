محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال الرفع المساحي لطريق باريس ـ العوينات وإنشاء مدخل للبحيرة

أجرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات البنية الأساسية الداعمة للاستثمار الزراعي بمنطقة بحيرة باريس بمركز باريس، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وحامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وعلي نجاح رئيس المركز، والمهندس محمد منصور مدير التنفيذ بجهاز تعمير الوادي الجديد، ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية.

تفقدت المحافظ أعمال الرفع المساحي للقطاع الرابع بطريق باريس– شرق العوينات بطول 31 كم وتكلفة تقديرية 235 مليون جنيه، ضمن أعمال تنفيذ الطريق الممتد بإجمالي 127 كم باستخدام تقنية التدوير والأسمنت المحسن لتقليل التكلفة وزيادة العمر الافتراضي للطريق، كما تابعت موقع إنشاء المدخل الجديد المؤدي إلى بحيرة باريس بطول 37 كم والمسند تنفيذه إلى جهاز تعمير الوادي الجديد، حيث يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، المقرر الانتهاء منه خلال عام ونصف من بدء التنفيذ.

وأكدت المحافظ حرص المحافظة على استكمال وتمهيد ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية لمناطق الاستثمار الزراعي، وتوفير البنية الأساسية الداعمة للمشروعات، مع متابعة معدلات التنفيذ وإزالة المعوقات، بما يعزز الاستفادة من المقومات التنموية بالمنطقة وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.