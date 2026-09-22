محافظ الوادي الجديد تعقد لقاء مع المزارعين والمستثمرين ببحيرة باريس

حرصت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في ختام جولتها التفقدية بمنطقة بحيرة باريس، على عقد لقاءٍ موسع مع عدد من المزارعين والمستثمرين؛ للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم.

ووجّهت المحافظ بسرعة بحث المشكلات والمطالب المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، ودعم الاستثمارات التي تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من المقومات التنموية التي تتمتع بها المحافظة.

كما وجّهت بسرعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع المزارعين الفعليين القائمين بالزراعة، في استجابة لمطالب عدد من المزارعين.

كما وجّهت المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض أصحاب الأراضي المتضررة بأراضٍ بديلة، مع إلغاء المديونيات المستحقة على الأراضي المتضررة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، بما يضمن معالجة آثار الضرر وعدم تحميل المزارعين أعباءً إضافية.