حبس المتهمة بإنهاء حياة صغيرة أبو المطامير في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق حبس المتهمة بإنهاء حياة طفلة في قرية الكفاح التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافها بارتكاب الجريمة، وتمثيلها لكيفية تنفيذها أمام جهات التحقيق.

وقد كشفت التحريات أن المتهمة، وهي زوجة نجل خال الطفلة، استدرجتها ثم خنقتها، وتخلصت من جثمانها بإلقائه داخل إحدى الترع، بهدف الاستيلاء على قرطها الذهبي.

كما كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنت من كشف ملابسات واقعة العثور على جثمان الطفلة «سمر» داخل ترعة بنطاق قرية الكفاح، وضبط المتهمة عقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المعنية.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن القرط الذهبي الذي استولت عليه، كما مثّلت كيفية ارتكاب الجريمة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.