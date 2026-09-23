مستقبل وطن بالإسماعيلية يعتمد تشكيلاته الجديدة.. عادل عبد الجليل أمينًا للشؤون الاقتصادية

أعلن حزب «مستقبل وطن» اعتماد التشكيلات التنظيمية الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تضمنت اختيار عادل عبد الجليل أمينًا للشؤون الاقتصادية بالحزب في المحافظة.



ويأتي التشكيل الجديد ضمن إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للحزب بالإسماعيلية، بما يستهدف تعزيز العمل المتخصص داخل الأمانة، ودعم الملفات الاقتصادية والتجارية خلال المرحلة المقبلة.



ويُعد ملف الشؤون الاقتصادية من الملفات المهمة في الهيكل التنظيمي للحزب، لما يرتبط به من قضايا الاستثمار والتجارة والصناعة ودعم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات الحزب وأجندته التنظيمية خلال الفترة المقبلة.