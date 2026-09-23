سيدة تنهي حياة شقيق زوجها طعنًا بالسكين في البحيرة

شهدت عزبة السلامونية التابعة لنطاق كوم الفرج بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، نشوب مشادة بين سيدة وشقيق زوجها، تطورت إلى اعتداء بالسكين، ما أسفر عن مقتله.

وحسب شهود عيان، بدأت المشادة بين الطرفين قبل أن تتصاعد حدتها، وتعتدي السيدة على شقيق زوجها باستخدام سكين، ليسقط مصابًا بإصابات بالغة انتهت بوفاته.

الإجراءات القانونية اللازمة

وعقب الحادث، تحركت الأجهزة المعنية لمتابعة الواقعة، وجرى التعامل مع ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لكشف تفاصيل الحادث كاملة.

وتواصل الجهات المختصة فحص الواقعة للوقوف على أسباب المشادة وتفاصيل ما حدث، وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة عقب انتشار نبأ وفاة المجني عليه.