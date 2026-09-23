لحظة مؤثرة.. قائد منتخب نيجيريا ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

أعلن الإعلامي سيف زاهر، عن إسلام اللاعب ويليام تروست إيكونج، قائد منتخب نيجيريا، بعدما نشر صورة ظهر خلالها اللاعب أثناء نطقه الشهادتين.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه على «فيسبوك»: «ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه».

وظهر ويليام تروست إيكونج في الصورة خلال لحظة نطقه الشهادتين، في مشهد وثّق إعلان إسلام قائد منتخب نيجيريا، وفقًا لما نشره الإعلامي سيف زاهر.

ويُعد إيكونج من أبرز لاعبي منتخب نيجيريا، وسبق له تمثيل عدد من الأندية الأوروبية خلال مسيرته الكروية، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي نشرها سيف زاهر، وسط تفاعل واسع مع إعلان إسلام قائد المنتخب النيجيري.