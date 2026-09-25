ميشيل ميلاد: شخصيتي في فيلم شيش دو تجمع بين الشر والكوميديا.. فيديو خاص

أعرب الفنان ميشيل ميلاد عن سعادته بالمشاركة في فيلم «شيش دو »، مؤكدًا أن العمل يقدم كوميديا مختلفة، وأنه سعيد بالتعاون مع جميع أبطال وصناع الفيلم.

وكشف ميشيل ميلاد، أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية «هلال»، موضحًا أن الشخصية مختلفة ومركبة، وتجمع بين الشر والكوميديا، وهو ما وصفه بأنه تجربة جديدة ومميزة بالنسبة له.

وقال ميشيل لـ صدى البلد: «سعيد جدًا بالعمل مع كل فريق فيلم شيش دو ، وتجسيد شخصية هلال كان تجربة مختلفة ومميزة، خاصة أنها شخصية شر كوميدي تجمع بين أكثر من جانب».

وعن مسلسل «حكايات بني مزار»، أعرب ميشيل ميلاد عن سعادته بهذه التجربة، مؤكدًا أنها مختلفة، مشيرًا إلى أن مسلسل «القصة الكاملة – حكاية بني مزار» ينتمي إلى أجواء الجريمة والسوسبنس، ويقدم تجربة درامية مميزة.

وأضاف أنه متحمس جدًا للعمل في موسم رمضان المقبل مع مي عز الدين، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة جديدة بالنسبة له، وأنه يواصل حاليًا التحضير لعدد من أعماله الفنية المقبلة



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