كريم عبد الجواد يكشف رحلة صعوده من التصنيف 600 عالميا: أتمرن 3 أو 4 ساعات يوميا

كشف بطل الإسكواش كريم عبد الجواد، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، تفاصيل رحلته في عالم الإسكواش، والتي بدأت عام 2008 من تصنيف متأخر عالميًا، قبل أن يواصل رحلة صعوده تدريجيًا حتى أصبح واحدًا من أبرز لاعبي الإسكواش في العالم.

وتحدث كريم عبد الجواد عن طبيعة الحياة التي يعيشها لاعب الإسكواش المحترف، موضحًا أن الوصول إلى القمة لا يعتمد فقط على الموهبة والنتائج، وإنما يحتاج إلى التزام يومي وروتين صارم، خاصة مع كثرة البطولات والسفر والمنافسات.

وأوضح كريم عبد الجواد أنه كان يتدرب لساعات أطول في السنوات الماضية، لكنه أصبح حاليًا أكثر حرصًا على إدارة المجهود لتقليل فرص التعرض للإصابات.

وقال: «من خمس سنين فاتوا كنت أقدر إن أنا أتمرن خمس وست ساعات في اليوم، دلوقتي بحاول أبقى أذكى شوية عشان الإصابات والحاجات دي ما تبقاش إن أنا أبقى عرضة للإصابات أكتر».

وأضاف: «دلوقتي بتمرن من 3 لـ4 ساعات في اليوم».

وأشار بطل الإسكواش إلى أن التدريب لا يقتصر على الساعات التي يقضيها داخل الملعب، بل إن يومه بالكامل يكون مرتبًا وفقًا لمواعيد التدريب والاستشفاء والراحة.

وأوضح: «ده التزام يومي، ده روتين يخص حياتك، ست أيام في الأسبوع، فحياتك كلها غير البطولات بتدور حوالين التلات ساعات دول».

وتابع: «أنت بتتهيأ للتلات ساعات دول، وبتسترخي أو بتريح نفسك بالتلات ساعات بعد ما يخلصوا عشان تاني يوم».

وكشف كريم عبد الجواد تفاصيل برنامجه التدريبي اليومي، موضحًا أنه يبدأ في بعض الأيام بتدريبات اللياقة البدنية، ثم ينتقل إلى التدريب مع مدربه، إلى جانب تدريبات فردية داخل الملعب.

وقال: «في الفترة الصباحية اللي هي بيبقى فيها اللياقة البدنية دي لوحدها مثلًا، تبقى ساعتين، وبعد كده بيبقى عندي مع المدرب بتاعي، بتبقى ساعة».

وأضاف: «في أيام تانية بنبقى في التمرينات الفردية، اللي هي بتبقى لوحدك في الملعب، تضبط كور، تضبط إيدك، التايمينج والحاجات دي، فدي بتبقى ساعة زيادة، بس بيبقى المجهود فيها قليل».

واستكمل: «بعد كده بنروح بقى نريح شوية، نتغدى وممكن ننام أو حاجة، وبعد كده نرجع تاني نتمرن بالليل حوالي ساعة أو ساعة ونص تانية، تبقى ماتش بقى مع لعيب أو حاجة».