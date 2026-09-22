اتحاد الإسكواش: صدارة مصر للتصنيف العالمي تمنحنا أملاً كبيرًا في أولمبياد 2028

قالت آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إن تصدر اللاعبين واللاعبات المصريين للتصنيف العالمي في مختلف المراحل السنية يمثل مصدر فخر كبير للاتحاد، ويعكس قوة منظومة الإسكواش المصرية وقدرتها على صناعة أبطال جدد.

مصر تسيطر على صدارة التصنيف العالمي

وأضافت الطرابلسي خلال مداخلة مع الإعلامية سلمى خالد، مقدمة "النشرة الرياضية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تسيطر على صدارة التصنيف العالمي في منافسات الرجال والسيدات، إلى جانب الناشئين والناشئات، وكذلك في فئة تحت 23 عامًا، مشيرة إلى أن هذه النتائج تمنح الاتحاد «أملًا كبيرًا في المستقبل، وكذلك في المشاركة الأولمبية عام 2028».

استمرار تفوق مصر عالميًا في الإسكواش

وحول أسباب استمرار تفوق مصر عالميًا في الإسكواش وقدرتها على صناعة أجيال جديدة من الأبطال، أوضحت الطرابلسي أن الإسكواش المصري يتميز بفكر وتكنيك مختلفين، إلى جانب الاستفادة من خبرات الأبطال السابقين الذين أسهموا في تشجيع الأجيال الجديدة ومنحهم نماذج ناجحة للاقتداء بها.

وأشارت إلى أن اللاعب المصري يمتلك، إلى جانب المهارة، قدرًا كبيرًا من الموهبة والذكاء داخل الملعب، وهو ما يساعده على المنافسة والوصول إلى الأدوار المتقدمة وتحقيق الانتصارات أمام مختلف مدارس الإسكواش حول العالم.

وعن دور الاتحاد والأندية في اكتشاف المواهب والحفاظ على مكانة مصر في صدارة اللعبة، أكدت الطرابلسي أن الأندية تقوم بالدور الأساسي في المراحل الأولى، من خلال استقطاب البراعم والناشئين وتدريبهم منذ سن مبكرة، قبل أن ينتقل اللاعب إلى منظومة المنتخبات الوطنية مع بداية ظهوره على المستوى الدولي.

وأوضحت أن دور الاتحاد يبدأ بشكل أكبر عند انضمام اللاعب إلى المنتخب، حيث يعمل على تطوير مستواه من خلال المعسكرات التدريبية، والمشاركة في البطولات الدولية والعالمية، بالتنسيق المستمر مع الأندية فيما يتعلق بالتدريب والسفر والإعداد البدني والذهني والنفسي.