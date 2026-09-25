أرقام تاريخية لمصر في تصفيات أمم أفريقيا.. وصلاح يبحث عن المساهمة الـ30 أمام أنجولا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، بمواجهة منتخب أنجولا، وسط ترقب لتحقيق بداية قوية في رحلة الفراعنة نحو التأهل إلى النهائيات.

واستعرض الناقد الرياضي عبداللطيف فوزي، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «MBC مصر»، أرقام منتخب مصر التاريخية في تصفيات كأس أمم أفريقيا، إلى جانب أرقام محمد صلاح مع الفراعنة في التصفيات.

أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

خاض منتخب مصر 125 مباراة على مدار مشاركاته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حقق خلالها 71 انتصارًا، مقابل 32 تعادلًا و22 هزيمة.

وسجل الفراعنة خلال هذه المباريات 235 هدفًا، بيما استقبلت شباكهم 89 هدفًا.

محمد صلاح يبحث عن المساهمة الـ30

ويبحث محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن تسجيل رقم جديد مع الفراعنة خلال مواجهة أنجولا، بعدما وصل إلى 29 مساهمة تهديفية في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وشارك صلاح في 28 مباراة مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة للبطولة، سجل خلالها 20 هدفًا، إلى جانب صناعة 9 أهداف.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعدما واصل تألقه مع الفراعنة خلال مشوار التصفيات في السنوات الماضية.

ويحتاج قائد المنتخب إلى مساهمة تهديفية واحدة أمام أنجولا، سواء عن طريق التسجيل أو صناعة هدف، للوصول إلى 30 مساهمة تهديفية مع منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، نظيره أنجولا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة «أون سبورت» المباراة مجانًا للجماهير داخل مصر عبر البث الأرضي، وفق حقوق البث الخاصة بالمباريات المقامة على الأراضي المصرية.

جدول مباريات مصر في التصفيات

يخوض منتخب مصر 6 مباريات في مشوار التصفيات، حيث يبدأ بمواجهة أنجولا على ملعبه، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية.

وجاء جدول المباريات على النحو التالي:

مصر × أنجولا – 25 سبتمبر 2026 – الساعة 10 مساءً – استاد القاهرة الدولي.

جنوب السودان × مصر – 29 سبتمبر 2026 – الساعة 3 عصرًا – جوبا.

مصر × مالاوي – الجولة الثالثة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

مالاوي × مصر – الجولة الرابعة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

مصر × جنوب السودان – الجولة الخامسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

مصر × أنجولا – الجولة السادسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

كينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف أمم أفريقيا 2027

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة تاريخية تشهد تنظيم البطولة في 3 دول للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 19 يونيو 2027، وتستمر حتى 17 يوليو من العام نفسه.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

ويأمل منتخب مصر في حسم التأهل مبكرًا وتجنب الحسابات المعقدة، بداية من مواجهة أنجولا، قبل خوض باقي مباريات المجموعة خلال الأجندات الدولية المقبلة.