قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن استهداف سفينة محملة بأسلحة لأوكرانيا
قال عنه النبي بأنه سيد الأيام .. لماذا اصطفى الإسلام يوم الجمعة؟
رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس قلصت وقت الدروس الخصوصية والسناتر بنسبة 50%
بعد تدمير أنفاق حزب الله.. إسرائيل ترفع التأهب وتستعد لرد محتمل
عقيلة صالح وتكالة يتفقان على إعادة تفعيل لجنة 6+6 ودفع المسار الانتخابي في ليبيا
بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول
منظومة متكاملة لتدريب وسفر العمالة.. "العمل": نستهدف المليون و400 ألف فرصة سنويا
موتورولا تلمح إلى هاتف قابل للطي جديد لمنافسة iPhone Duo
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026
موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل
69 مشرعا أمريكيا يطالبون روبيو بالضغط على إسرائيل للإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عالميًا.. لكزس تقدم ES الكهربائية الجديدة كليًا

لكزس ES
لكزس ES
صبري طلبه

كشفت لكزس عن الجيل الثامن عالميًا من ES، حيث توسع من خلالها حضور الطراز ضمن سوق السيارات الفاخرة، مع طرحه بمنظومة حركة تشمل النسخة الهجينة ES 350h والنسخة الكهربائية بالكاملES 500e .

تصميم لكزس ES

اعتمدت لكزس في تصميم ES الجديدة على خطوط أكثر حدة، مع مصابيح أمامية مزدوجة تحمل الشكل حرف L، ومؤشرات الانعطاف إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإضاءة LED، كما جرى تشكيل الرفارف الخلفية بطريقة تمنح السيارة وقفة أعرض وأكثر عصرية، مع الحفاظ على الخطوط الانسيابية التي تميز ES.

لكزس ES

وتقدم لكزس كذلك خيارًا جديدًا للعجلات بقياس 21 بوصة، وتتوفر ES الجديدة بسبعة ألوان خارجية، من بينها لون SOU الجديد الذي يتميز بمظهر قريب من الصلب المصقول مع لمسات زرقاء خفيفة.

محركات لكزس ES

تطرح لكزس ES 350h كنسخة هجينة تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات على التوالي سعة 2.5 لتر، مع محور كهربائي مدمج ضمن منظومة الدفع، إلى جانب توفر خيار الدفع بجميع العجلات، وفي المقابل، تأتي ES 500e بمنظومة دفع كهربائية بالكامل.

لكزس ES

تجهيزات لكزس ES

تركز لكزس ES على الشاشات والتقنيات الرقمية، إذ تحصل السيارة على شاشة للوسائط المتعددة بقياس 14 بوصة، إلى جانب مجموعة من خيارات الإضاءة الداخلية التي تشمل 14 سمة جاهزة و50 لونًا، كما تتضمن السيارة أنماط Dynamic Color التي تتغير بمرور الوقت ضمن ست سمات مختلفة.

ولم تقتصر الإضاءة الداخلية على المصادر التقليدية، إذ تستخدم لكزس إضاءة سطحية ضمن كسوة الأبواب، وتدعم ES الجديدة تجهيزاتها التقنية بشاشة رؤية بانورامية بعرض ثلاثي الأبعاد، لتوفير تصور أوضح للمساحة المحيطة بالسيارة أثناء المناورة والقيادة في الأماكن الضيقة. 

لكزس ES لكزس ES سيارة لكزس ES السيارة لكزس ES لكزس ES الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

ترشيحاتنا

شراء هاتف ذكي

قبل ما تدفع السعر الكامل.. هل تعرف ما هو الوقت المثالي لشراء هاتف رائد؟

طريقة لتأمين واي فاي بيتك

في دقيقتين.. أسرع طريقة لتأمين واي فاي بيتك وتغيير الباسورد

هواتف Honor Magic 9

قبل إنطلاقه رسميا في 28 سبتمبر .. إليك مواصفات هاتف Honor Magic 9 الجديد

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد