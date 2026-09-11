عالميًا.. لكزس تقدم ES الكهربائية الجديدة كليًا

كشفت لكزس عن الجيل الثامن عالميًا من ES، حيث توسع من خلالها حضور الطراز ضمن سوق السيارات الفاخرة، مع طرحه بمنظومة حركة تشمل النسخة الهجينة ES 350h والنسخة الكهربائية بالكاملES 500e .

تصميم لكزس ES

اعتمدت لكزس في تصميم ES الجديدة على خطوط أكثر حدة، مع مصابيح أمامية مزدوجة تحمل الشكل حرف L، ومؤشرات الانعطاف إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مزودة بإضاءة LED، كما جرى تشكيل الرفارف الخلفية بطريقة تمنح السيارة وقفة أعرض وأكثر عصرية، مع الحفاظ على الخطوط الانسيابية التي تميز ES.

لكزس ES

وتقدم لكزس كذلك خيارًا جديدًا للعجلات بقياس 21 بوصة، وتتوفر ES الجديدة بسبعة ألوان خارجية، من بينها لون SOU الجديد الذي يتميز بمظهر قريب من الصلب المصقول مع لمسات زرقاء خفيفة.

محركات لكزس ES

تطرح لكزس ES 350h كنسخة هجينة تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات على التوالي سعة 2.5 لتر، مع محور كهربائي مدمج ضمن منظومة الدفع، إلى جانب توفر خيار الدفع بجميع العجلات، وفي المقابل، تأتي ES 500e بمنظومة دفع كهربائية بالكامل.

لكزس ES

تجهيزات لكزس ES

تركز لكزس ES على الشاشات والتقنيات الرقمية، إذ تحصل السيارة على شاشة للوسائط المتعددة بقياس 14 بوصة، إلى جانب مجموعة من خيارات الإضاءة الداخلية التي تشمل 14 سمة جاهزة و50 لونًا، كما تتضمن السيارة أنماط Dynamic Color التي تتغير بمرور الوقت ضمن ست سمات مختلفة.

ولم تقتصر الإضاءة الداخلية على المصادر التقليدية، إذ تستخدم لكزس إضاءة سطحية ضمن كسوة الأبواب، وتدعم ES الجديدة تجهيزاتها التقنية بشاشة رؤية بانورامية بعرض ثلاثي الأبعاد، لتوفير تصور أوضح للمساحة المحيطة بالسيارة أثناء المناورة والقيادة في الأماكن الضيقة.