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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لكزس GX رباعية الدفع.. بقوة تقارب 350 حصانًا

لكزس GX 
لكزس GX 
صبري طلبه

ظهرت لكزس GX عالميًا بتصميم يحمل طابعًا رياضيًا واضحًا، مع هيكل مخصص لفئة سيارات الدفع الرباعي، حيث تأتي السيارة بمنظومة 4WD ومحرك بنزين سداسي الأسطوانات، إلى جانب مجموعة من الأنظمة الداخلية والتقنيات.

محرك V6 توين تيربو بقوة 349 حصانًا

تستمد لكزس GX قوتها من محرك بنزين V6 بسعة 3.4 لتر، يعتمد على شاحنين توربينيين، ويولد المحرك قوة تبلغ 349 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 649 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي AT مكون من 10 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى 175 كم في الساعة، في حين تستغرق السيارة 6.5 ثانية للانتقال من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة.

لكزس GX

استهلاك الوقود وقدرات السحب

تسجل لكزس GX معدل كفاءة استهلاك يبلغ 7.2 كم لكل لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 79.5 لتر، بينما تصل قدرتها على السحب إلى 4,101 كجم.

مقصورة لكزس GX

تضم السيارة مقعدين أماميين مع إمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد، ويحصل مقعد السائق كذلك على خاصية حفظ الإعدادات، أما المقود فيأتي بكسوة جلدية، مع وظائف متعددة وإمكانية التدفئة والذاكرة.

لكزس GX

وتعتمد لكزس GX على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة، وتدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو عبر الاتصال اللاسلكي، كما تحصل السيارة على شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام صوتي Lexus Premium يضم 10 سماعات.

لكزس GX ووسائل الأمان 

تضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة القيادة، من بينها المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة المتكيف، وتشمل التجهيزات كذلك التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية.

لكزس GX

وتتضمن أنظمة المساعدة أيضًا تحذير الخروج من المسار ومساعد البقاء ضمن المسار، إلى جانب مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية وقراءة سرعة الطريق، وتتوفر السيارة بحساسات ركن في الأمام والخلف، مع كاميرا خارجية بزاوية 360 درجة.

لكزس GX لكزس GX مواصفات لكزس GX السيارة لكزس GX سيارة لكزس GX

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