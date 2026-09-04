350 سيارة فقط.. لكزس تقدم IS 2027 بقوة 311 حصانًا

كشفت لكزس عن إصدار خاص من IS 350 F Sport موديل 2027، في خطوة تمنح السيارة حضورا مختلفا ضمن تشكيلة العلامة اليابانية في سوق أمريكا الشمالية، ويحمل الإصدار طابعا أكثر حصرية بفضل الإنتاج المحدود، إذ تعتزم لكزس طرح 350 سيارة فقط.
تصميم لكزس IS 2027 وطلاء خارجي أخضر
تحصل IS 350 F Sport الجديدة على طلاء خارجي باللون Envious Green، الذي يمنح الهيكل مظهرا أكثر جرأة ويتناسب مع طبيعة الإصدار الرياضي.
وتتكامل هذه الدرجة اللونية مع شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب المصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED. وتضيف هذه العناصر إلى الواجهة حضورا أكثر حدة.
تستكمل لكزس المظهر الخارجي بعجلات متعددة الأضلاع بقياس 19 بوصة مطلية بالأسود طراز BBS، لتمنح السيارة مظهرا رياضيا أكثر، ومصابيح أمامية LED.
محرك V6 بقوة 311 حصانا
تحت غطاء المحرك تعتمد IS 350 F Sport على محرك V6 بسعة 3.5 لتر يعمل من دون شاحن تيربو، ويولد قوة تصل إلى 311 حصانا مع عزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر.
وتتوفر السيارة بنظامي دفع، حيث تأتي نسخة الدفع الخلفي RWD مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، بينما ترتبط نسخة الدفع الرباعي بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.
تجهيزات لكزس IS
تحصل المقصورة أيضا على مجموعة من التجهيزات، حيث تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في عدد من وظائف السيارة، إلى جانب زر مخصص لتشغيل وإيقاف المحرك.
كما تحصل IS 350 F Sport على نظام صوتي من Mark Levinson، وشاشة مركزية تعمل باللمس، وتدعم تطبيقات الاتصال الذكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.