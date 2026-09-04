350 سيارة فقط.. لكزس تقدم IS 2027 بقوة 311 حصانًا

كشفت لكزس عن إصدار خاص من IS 350 F Sport موديل 2027، في خطوة تمنح السيارة حضورا مختلفا ضمن تشكيلة العلامة اليابانية في سوق أمريكا الشمالية، ويحمل الإصدار طابعا أكثر حصرية بفضل الإنتاج المحدود، إذ تعتزم لكزس طرح 350 سيارة فقط.

تصميم لكزس IS 2027 وطلاء خارجي أخضر

تحصل IS 350 F Sport الجديدة على طلاء خارجي باللون Envious Green، الذي يمنح الهيكل مظهرا أكثر جرأة ويتناسب مع طبيعة الإصدار الرياضي.

لكزس IS 2027

وتتكامل هذه الدرجة اللونية مع شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب المصابيح الأمامية العاملة بتقنية LED. وتضيف هذه العناصر إلى الواجهة حضورا أكثر حدة.

تستكمل لكزس المظهر الخارجي بعجلات متعددة الأضلاع بقياس 19 بوصة مطلية بالأسود طراز BBS، لتمنح السيارة مظهرا رياضيا أكثر، ومصابيح أمامية LED.

لكزس IS 2027

محرك V6 بقوة 311 حصانا

تحت غطاء المحرك تعتمد IS 350 F Sport على محرك V6 بسعة 3.5 لتر يعمل من دون شاحن تيربو، ويولد قوة تصل إلى 311 حصانا مع عزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر.

وتتوفر السيارة بنظامي دفع، حيث تأتي نسخة الدفع الخلفي RWD مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، بينما ترتبط نسخة الدفع الرباعي بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

لكزس IS 2027

تجهيزات لكزس IS

تحصل المقصورة أيضا على مجموعة من التجهيزات، حيث تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في عدد من وظائف السيارة، إلى جانب زر مخصص لتشغيل وإيقاف المحرك.

لكزس IS 2027

كما تحصل IS 350 F Sport على نظام صوتي من Mark Levinson، وشاشة مركزية تعمل باللمس، وتدعم تطبيقات الاتصال الذكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.