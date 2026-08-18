رافينيا يقترب من حمل شارة قيادة برشلونة

اقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان عن اختيار نجمه البرازيلي رافينيا قائداً أول للفريق خلال منافسات موسم 2026-2027، وفقاً لما كشفته تقارير إعلامية برازيلية.

وبحسب شبكة ESPN البرازيلية، استقر برشلونة على منح رافينيا شارة القيادة في الموسم الجديد، فيما يستعد النادي للإعلان عن القرار رسمياً خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من بعض التفاصيل الخاصة بالمواد التسويقية المصاحبة للإعلان.

ويأتي اختيار رافينيا في ظل دوره البارز داخل غرفة ملابس برشلونة، بعدما كان ضمن مجموعة قادة الفريق خلال الفترة الماضية، قبل أن يصبح المرشح الأبرز لحمل الشارة عقب رحيل مارك أندريه تير شتيجن ورونالد أراوخو هذا الصيف.

ويحظى اللاعب البرازيلي بثقة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك، حيث كان أحد العناصر الأساسية في تشكيل برشلونة خلال الفترة الماضية، كما تجمعه علاقة قوية بالمدرب.

ومن المنتظر ألا يكون رافينيا القائد الوحيد للفريق، إذ يُتوقع استمرار فرينكي دي يونج وبيدري ضمن مجموعة قادة برشلونة، مع إمكانية انضمام كل من إريك جارسيا وجافي إلى المجموعة.

ويأتي منح رافينيا شارة القيادة تتويجاً للدور الكبير الذي لعبه مع برشلونة، سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لخوض منافسات موسم جديد بطموحات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.