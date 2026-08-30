بيومي فؤاد يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

علم “صدى البلد” من مصادر خاصة، أن الفنان بيومي فؤاد قد غادر المستشفى بعد تحسن ملحوظ في حالته الصحية، عقب خضوعه لبعض الفحوصات الطبية ومتابعة من الفريق الطبي المشرف على حالته.



كشفت بعض التقارير والمصادر، أن الفنان بيومي فؤاد يعاني من الحزام الناري وهي عدوى فيروسية تسبب طفحا جلديا مؤلما وتلفا في الأعصاب، ويُعرف أيضاً باسم "الهربس النطاقي".

وتحسنت الحالة الصحية للفنان بشكل نسبي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الطبيب المعالج لم يمنحه تصريحًا بمغادرة المستشفى حتى تأكد تماما من تحسن حالته قبل العودة إلى المنزل.

ويعد بيومي فؤاد من أبرز الفنانين الذين قدموا أعمالًا متنوعة بين السينما والدراما والمسرح، ونجح خلال السنوات الماضية في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، بفضل حضوره اللافت وأدائه الكوميدي المميز، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا.