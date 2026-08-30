قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة: اكتشاف مقبرة لأسماك القرش عمرها 70 مليون سنة في الصحراء الغربية| صور
موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت في الدوري المصري
بسبب الفيضانات.. إعلان شمال لاوس منطقة كوارث
أول رد فعل.. المتهمان بالاعتداء على والدتهما يستأنفان على حكم حبسهما
العاهل الأردني يؤكد دعم لبنان والحفاظ على أمنه وسيادته
برشلونة يقترب من ضمّ جيسوس مهاجم آرسنال
يتعاطى المخدرات خلال القيادة.. القبض على سائق ميكروباص في الغربية
تصفيات أمم إفريقيا.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب السودان
إذا مت لا تبكوا .. موعد جنازة الفنان محمد التاجي وتفاصيل وصيته الأخيرة
ناميبيا تمضي قدمًا في مشروع لاستخراج الفوسفات من أعماق البحار
خالد هاشم: 9.4 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2025.. والأسمدة تستحوذ على الثلث
الإسكندرية: الرايات الحمراء ترفرف على الشواطئ ونزول البحر ممنوع| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أصوات عذبة تتألق في مبادرة السرد القرآنى بالوادي الجديد..صور

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

بأصوات تشجى القلوب وتدمع لها العين من فرط حلاوتها وإبداعاتها في القرأة على مختلف المستويات والأعمار ..الجميع يشارك في مبادرة السرد القرآني بمحافظة الوادي الجديد.

مبادرة يوم السرد القراني

بدأت اليوم الاحد مبادرة يوم السرد القرآني بمحافظة الوادي الجديد  التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية علي مستوي محافظات الجمهورية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، بهدف تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم.، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة علي مستوي محافظات الجمهورية، بإشراف من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.


وأكد الشيخ  محمد الزهري مدير  إدارة الداخلة التعليمية الأزهرية  أن محافظة الوادي الجديد لها باع طويل منذ القدم في حفظ وترسيخ علوم القرآن الكريم وذلك من خلال مكاتب التحفيظ علي مستوي مراكز المحافظه الخمس وتحت رعاية فضيلة  الشيخ شعبان مرعي مدير منطقة الوادي الجديدالأزهرية.


وأكد فضيلة الشيخ  محمد اسماعيل مدير عام شؤن القران  الكريم بالمنطقة الأزهرية  أن المنطقة  لا تألوا جهدا في ترسيخ علوم القرآن وتحفيظه وذلك ليس في العام الدراسي فقط بل يزداد ذلك في عطلة الصيف وذلك تحت لواء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.

وأوضح  أن المبادرة ستنفذ من اليوم ‏الأحد  داخل مكاتب التحفيظ، على مدى يوم كامل، يقوم كل تلميذ من التلاميذ ‏بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في ‏يوم واحد ، يكمل اليوم في تسميع ما ‏يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن ‏طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن ‏الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع ‏المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.‏


وعن كيفية الاستعداد للسرد، قال ‏إنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة (ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء)، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات (ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها.‏

وسيُعقد اختبار تحديد مستوى القراءة والكتابة للتلميذ، فإن كان لا يجيد القراءة يعلم القراءة حتى يتمكن من ‏القراءة والكتابة بشكل ‏صحيح.‏ ثانيا: تصحيح وتسميع الحفظ الجديد: يصحح الشيخ للطالب المقدار الذي ‏سيحفظه وذلك عن طريق تلاوة الشيخ وترديد الطالب خلف شيخه، والمقدار ‏يكون على حسب استيعاب ‏الطالب ثم يقوم بتسميعه في اليوم التالي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد السرد القرآني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية

صحة الغربية تقدم أكثر من 7 آلاف خدمة طبية لعمال غزل المحلة

محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي

محافظ قنا يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بأبوتشت ويوجه بتسريع معدلات التنفيذ ورفع كفاءة الخدمات

اللقاء

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستقبل وفدًا عُمانيًا رفيع المستوى

بالصور

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: متفوقون بلا كليات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

المزيد