مصرع 7 أشخاص وفقدان 23 آخرين إثر انقلاب عبارة قبالة سواحل قبرص

لقي 7 أشخاص حتفهم، في حين ما يزال 23 آخرون في عداد المفقودين، إثر انقلاب عبارة كانت تقل 267 راكبًا قبالة سواحل شمال قبرص.

وأعلنت السلطات المحلية في الشطر الشمالي من الجزيرة، أن العبارة كانت قد أبحرت من ميناء كيرينيا الواقع على الساحل الشمالي للجزيرة قبل وقوع الحادث.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في المنطقة.

وغرقت عبارة ركاب، اليوم الأحد، بعد وقت قصير من مغادرتها مدينة كيرينيا في شمالي قبرص متجهةً إلى ميناء تاسوجو التركي.

وانقلبت العبارة على بعد حوالي كيلومترين شمال ساحل كيرينيا، حيث تم نشر زوارق خفر السواحل في الموقع، وإرسال مروحية إنقاذ لتقديم الدعم، كما أبحرت عدة زوارق أخرى من كيرينيا للمساعدة في جهود الإنقاذ.