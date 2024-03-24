محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

نشر الدكتور محمد هاني الناظر، منشورا جديدا من خلال حساب الدكتور هاني الناظر الرسمي ، وصفحته على الفيسبوك.

وقال محمد هاني الناظر، زيت ثمرة الورد أو Rosehip oil من الزيوت الغنية جدا بالفيتامينات زي فيتامين أ وفيتامين ج (فيتامين سي)، ومركبات الكاروتينويد.

وتابع محمد الناظر، وده بيخليه من أقوى مضادات الأكسدة، وبيدي نضارة للبشرة ويساعد على الحفاظ على جودة الجلد وتأخير التجاعيد.

وأضاف الناطر، ممكن استخدامه زي أي سيرم للبشرة، ٥ نقط على الوجه مع التدليك يوميا صباحا ومساء، ممكن يغني عن منتجات كتير بتتباع في الأسواق.