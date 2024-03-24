عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

محمد الناظر
محمد الناظر

نشر الدكتور محمد هاني الناظر،  منشورا جديدا من خلال حساب الدكتور هاني الناظر الرسمي ، وصفحته على الفيسبوك.

txt

«نزرع له جهازا».. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

txt

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

وقال محمد هاني الناظر،  زيت ثمرة الورد أو Rosehip oil من الزيوت الغنية جدا بالفيتامينات زي فيتامين أ وفيتامين ج (فيتامين سي)، ومركبات الكاروتينويد.

 

وتابع محمد الناظر، وده بيخليه من أقوى مضادات الأكسدة، وبيدي نضارة للبشرة ويساعد على الحفاظ على جودة الجلد وتأخير التجاعيد.

وأضاف الناطر، ممكن استخدامه زي أي سيرم للبشرة، ٥ نقط على الوجه مع التدليك يوميا صباحا ومساء، ممكن يغني عن منتجات كتير بتتباع في الأسواق.

الناطر محمد هاني الناظر هاني الناظر زيت ثمرة الورد فيتامين سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

مصير أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بعد زيادة البنزين والسولار

موضوعات متعلقة

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

تشبه الأميرات.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

قفطان أنيق.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بإطلالة محتشمة

بعد نقله للمستشفى.. معلومات صادمة عن مرض الفنان محمد العمروسي

رفقة والدتها.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا | شاهد

قوام ممشوق.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

ملابس كاجوال.. هبة مجدي تتألق رفقة والدتها| شاهد

بدلة غير تقليدية.. مي سليم تثير ضجة في أحدث ظهور |شاهد

ترشيحاتنا

دعاء النصف من رمضان.. 10 أدعية تنجيك من الكرب

الجو متقلب.. تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 14

3 مصابين.. معاكسة فتاة تتسبب في معركة شوارع بـ أبو النمرس

أخطر 48 ساعة على روسيا وبوتين| تفاصيل مذ.بحة كروكوس.. وحكاية الـ 11 معتقلا ومن يقف ورائهم

حاكم دارفور وقواته يتجهون إلى الخرطوم للقتال بجانب الجيش السوداني |فيديو

جراج مدينة نصر المحترق.. مفاجأة مثيرة في أقوال شهود العيان.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

كولر في مأزق.. كيف يفكر مدرب الأهلي لتعويض إمام عاشور قبل مواجهة سيمبا والزمالك

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ