"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

كتب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال جمال شعبان، “بعد ما يتعافى اللاعب أحمد رفعت ويستعيد كامل وعيه بإذن الله، يجي نزرع له جهاز مزيل الرجفان البطيني ICD لتفادي تكرار توقف القلب”.

وكان مرض اللاعب أحمد رفعت بفريق مودرن فيوتشر، أثار حالة واسعة من الجدل بسبب تعبه الشديد، وانتشار العديد من الصور والأخبار له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض اللاعب لوعكة صحية شديدة أثناء لعبه، وكان أوضح جمال شعبان قبل ذلك، قائلا: “السبب فى حالة السكتة القلبية المفاجئة التى تعرض لها أحمد رفعت ستكون نتيجة اختلال مفاجئ في كهرباء القلب أو ما يعرف علميا بـ Sudden cardiac death”.