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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي للسعادة.. اعرف فوائدها على الصحة

اليوم العالمي للسعادة
اليوم العالمي للسعادة

يحتفي العالم اليوم في ال 20 من مارس باليوم العالمي للسعادة، تزيد السعادة من الشعور بالتفاؤل، وموقف "التعامل مع العالم" والإيجابية التي يمكن أن تكون معدية. 

وفقا لدراسة حديثة ، يحاول الجميع العثور على السعادة بثلاث طرق: فعل الخير للآخرين؛ القيام بالأشياء التي تجيدها؛ والقيام بالأشياء التي هي جيدة بالنسبة لك، علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين هم الأكثر تفاؤلاً، هم الأسعد بشكل عام.

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فوائد السعادة على الصحة

تحسين قدرة الشخص على حل المشكلات: يعتقد الأفراد ذوو التفكير الإيجابي أنهم "يستطيعون" ويريدون تحقيق أهدافهم.

بناء الموارد المادية والفكرية والاجتماعية: وهذا يسمح للناس بالتعلم بشكل أفضل لأنهم يبحثون عن أشخاص آخرين ذوي تفكير إيجابي.

حماية صحتك: السعادة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وتخفض ضغط الدم، وتمكنك من النوم بشكل أفضل، وتحسن نظامك الغذائي، وتسمح لك بالحفاظ على وزن الجسم الطبيعي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتقلل من التوتر.

المصدر healthbeat

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