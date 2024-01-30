احترس.. هذه أعراض ارتجاع المريء وخطوات للعلاج

ارتجاع المريء (GERD) هو حالة تحدث عندما يتدفق الحمض المعدي والمواد الغازية والطعام من المعدة إلى المريء بشكل غير طبيعي. يمكن أن يسبب ارتجاع المريء أعراضًا مزعجة مثل حرقة المعدة (الحموضة)، والتجشؤ المتكرر، والصعوبة في البلع، والألم أو الضيق في الصدر.

تسبب إرتجاع المريء عادةً بسبب ضعف عضلة العاصرة السفلية للمريء أو زيادة ضغط الجوف البطني. بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بإرتجاع المريء تشمل،بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

أعراض إرتجاع المرئ

السمنة: زيادة الوزن قد تؤدي إلى زيادة الضغط على المعدة وتسبب ارتجاع المريء.

النظام الغذائي: تناول الوجبات الثقيلة والدهنية والحارة، والمشروبات الغازية والكافيين والكحول يمكن أن يساهم في حدوث ارتجاع المريء.

الحمل: يمكن للحمل أن يزيد من الضغط على المعدة ويسبب ارتجاع المريء.

التدخين: التدخين يمكن أن يزيد من ارتجاع المريء وتهيج المريء.

القصور في عضلة العاصرة السفلية للمريء: بعض الأشخاص قد يكونون عرضة لارتجاع المريء بسبب ضعف عضلة العاصرة السفلية للمريء.

علاج ارتجاع المريء

لعلاج ارتجاع المريء، يمكن اتباع بعض الإجراءات التي تشمل:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من وجبات كبيرة.

تجنب تناول الوجبات الثقيلة والدهنية والحارة والتوابل القوية.

تجنب النوم فوراً بعد تناول الطعام، ورفع الرأس والصدر عند النوم بواسطة وسائد إضافية.

تجنب التدخين والكحول.

الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.

في بعض الحالات، يمكن استخدام أدوية مثل المضادات الحمضية ومثبطات مضخة البروتون للتحكم في أعراض الارتجاع المريئي.

إذا كنت تعاني من أعراض ارتجاع المريء المزمنة أو الشديدة، فمن الأفضل استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق والمشورة الطبية المناسبة.