إسلام صادق: خلاف في الجبلاية حول إقالة فيتوريا

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق، عن مفاجأة في جهاز المنتخب المصري.

وكتب عبر فيسبوك: “حازم إمام يخطر المقربين منه برغبته في تقديم استقالته ..وخلاف في الجبلاية حول تقديم الاستقالة الجماعية ورحيل فيتوريا بعد الفشل الذريع بأمم إفريقيا!”.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ثمن النهائي بعد خسارته أمام كونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في مفاجأة صادمة لجماهير الكرة المصرية.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.