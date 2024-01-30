شاهد.. راكب طائرة بالمكسيك يفتح الباب ويمشي على الجناح| ماذا حدث له؟

في حادثة مروعة، فتح أحد ركاب الخطوط الجوية المكسيكية باب مخرج الطوارئ وبدأ بالسير على جناح الطائرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحادث وقع عندما كانت الطائرة لا تزال متوقفة بانتظار الإقلاع من مطار المكسيك الدولي.

اتخذ الرجل هذا الإجراء على متن رحلة متجهة إلى مدينة غواتيمالا بعد أن تأخرت لما يقرب من خمس ساعات وترك الركاب دون تكييف الهواء أو الماء. وبعد أن عاد الرجل إلى الطائرة، ألقت الشرطة المحلية القبض عليه.

وقال المطار لوكالة أسوشيتد برس: "أمس، قام أحد الركاب على متن رحلة متجهة إلى غواتيمالا بفتح باب الطوارئ على متن طائرة بينما كانت متوقفة في مكان بعيد، ووقف على جناح ثم دخل مرة أخرى إلى المقصورة، دون التأثير على الطائرة أو أي شخص".

وتماشيا مع أنظمة الأمن الدولية، قام هذا الشخص بتسليم نفسه إلى السلطات.

وبينما اقتادت الشرطة الرجل بعيدًا، اجتمع ركاب آخرون وأدلوا ببيان مشترك، يدعمون أفعاله قائلين إنه حاول "إنقاذ الأرواح". وكتب الركاب في بيانهم: "إن التأخير ونقص الهواء خلق ظروفا عرضت صحة الركاب للخطر. لقد أنقذ حياتنا".