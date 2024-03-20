نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

شغل لاعب كرة القدم احمد رفعت بال جمهوره خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكه صحية شديدة.

ونشرت بعض الصحف على مواقع التواصل الاجتماعي الكلمات الأولى التي نطق بها اللاعب احمد رفعت بعد استفاقته تدريجيا عقب فصله عن جهاز التنفس الصناعي لتحسن حالته

وأكدت الصحف أن نجم منتخب مصر ولاعب فريق مودرن فيوتشر الرياضي فاجأ الفريق الطبي بالتمتمة بكلمات غير مفهومه، وبعد محاولة فهمها وجدوا انه يسأل عن "نتيجة الماتش كام".

كما أضاف اللاعب احمد رفعت، أنه لا يتذكر أي شيء، كما انه لم يشعر بشيء، وكل ما يتذكره شعوره بدوار ثم إغماء ولا يتذكر أي شيء بعد ذلك.