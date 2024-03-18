لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

نشرت الدكتورة سهام سوقيه استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وأوضحت سهام سوقيه، ‏كيف يؤثر العرق سوس سلبا على مرضى الضغط ⁦⁉️⁩



الجواب

مرضى الضغط المرتفع عندما يتناولوا مشروب العرقسوس، فإنه يتسبب في انقباض الأوعية الدموية ما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم،

كذلك يتسبب في احتباس السوائل في الجسم

مما يؤثر على عضلة القلب، ويتسبب في اضطراب ضربات القلب.

اضرار الاكثار من مشروب العرقسوس

يسبب انخفاض ملحوظ في البوتاسيوم ..

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لذلك الافضل لمرضى الضغط تجنبه

وللبقية : عموما ان كنت ترغب بشربه كوب واحد صغير منه يكفي