بعد تعرض فريدة سيف النصر لوعكة شديدة.. كل تفاصيل القسطرة العاجلة

كشفت النجمة فريدة سيف النصر عن تطورات حالتها الصحية، عقب إصابتها بوعكة مفاجئة داخل لوكيشن مسلسلها الرمضاني العتاولة.
وأكد المنتج صادق الصباح، أن الفنانة فريدة سيف النصر تجاوزت أزمتها الصحية ، وتم حجزها داخل أحدى المستشفيات الكبرى في لبنان لإجراء قسطرة عاجلة .
ما هي القسطرة
قسطرة القلب هي علاج لبعض مشكلات القلب أو الأوعية الدموية، ويتك استخدام أنبوب رفيع مجوف عبر أحد الأوعية الدموية إلى القلب.
يتم إجراء القسطرة في حالة
- عدم انتظام ضربات القلب أو ما يسمى الذبحة الصدرية.
- مشكلات صمامات القلب.
- مشكلات أخرى في القلب.
- مرض الشريان التاجي.
- مرض القلب الخلقي.
- فشل القلب.
- مرض الصمامات القلبية.