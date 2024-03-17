عيد ميلادها الـ39.. صور وضعت دينا الشربيني في مأزق |شاهد

يصادف اليوم الـ 17 من مارس عيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، والتي أتمت عامها الـ39.

وتحرص دينا الشربيني، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

كما تفضل دينا الشربيني، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها وأناقتها كما تفضّل اختيار الماركات العالمية لملابسها.

وتميل دينا الشربيني، إلى اختيار الألوان الناعمة في المكياج التي تبرز جمال عيونها، وتفضل ألوان النود لأحمر الشفاه ليبرز جمال أنوثتها.

وإليكم صور دينا الشربيني: