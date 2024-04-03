بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

يعد كب كيك الفانيليا من الحلويات الخفيفة والمميزة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير.

وإليك طريقة تحضير كب كيك

مقادير كب كيك

2 كوب دقيق

نصف كوب زبدة أو 3 ملاعق كبيرة زبد لين .

2 ملعقة صغيرة بكنيج بودر .

نصف ملعقة صغيرة ملح .

كاس سكر .

فانيلا ملعقتين .

3 بيضات حسب الرغبة .

حوالى ثلث كوب حليب أو حسب كثافة الخليط يضاف الحليب للحصول على القوام المطلوب .

طريقة تحضير كب كيك

- يخلط الدقيق مع البكينج بودر والملح .

- بوعاء اخر يخلط الزبد والسكر جيداً ثم يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيلا .

- ضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع الحليب .

- يخفق الخليط حتى نحصل على القوام الهش الخفيف .

- يصب الخليط بقوالب الكب كيك ويدخل للفرن حوالى ربع ساعة او حتى ينضج

