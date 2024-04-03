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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

كب كيك
كب كيك

يعد كب كيك الفانيليا من الحلويات الخفيفة والمميزة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير.

وإليك طريقة تحضير كب كيك 

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مقادير كب كيك

2 كوب دقيق
نصف كوب زبدة أو 3 ملاعق كبيرة زبد لين .
2 ملعقة صغيرة بكنيج بودر .
نصف ملعقة صغيرة ملح .
كاس سكر .
فانيلا ملعقتين .
3 بيضات حسب الرغبة .
حوالى ثلث كوب حليب أو حسب كثافة الخليط يضاف الحليب للحصول على القوام المطلوب .

طريقة تحضير كب كيك

- يخلط الدقيق مع البكينج بودر والملح .
- بوعاء اخر يخلط الزبد والسكر جيداً ثم يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيلا .
- ضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع الحليب .
- يخفق الخليط حتى نحصل على القوام الهش الخفيف .
- يصب الخليط بقوالب الكب كيك ويدخل للفرن حوالى ربع ساعة او حتى ينضج
 

كب كيك طريقة تحضير كب كيك مقادير كب كيك الحلويات الفانيليا

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