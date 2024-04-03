بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

يعد كب كيك الفانيليا من الحلويات الخفيفة والمميزة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير.
وإليك طريقة تحضير كب كيك
مقادير كب كيك
2 كوب دقيق
نصف كوب زبدة أو 3 ملاعق كبيرة زبد لين .
2 ملعقة صغيرة بكنيج بودر .
نصف ملعقة صغيرة ملح .
كاس سكر .
فانيلا ملعقتين .
3 بيضات حسب الرغبة .
حوالى ثلث كوب حليب أو حسب كثافة الخليط يضاف الحليب للحصول على القوام المطلوب .
طريقة تحضير كب كيك
- يخلط الدقيق مع البكينج بودر والملح .
- بوعاء اخر يخلط الزبد والسكر جيداً ثم يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيلا .
- ضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع الحليب .
- يخفق الخليط حتى نحصل على القوام الهش الخفيف .
- يصب الخليط بقوالب الكب كيك ويدخل للفرن حوالى ربع ساعة او حتى ينضج