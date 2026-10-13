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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نجاح «جوة عيني».. محمد عدوية يستعد لطرح ألبوم جديد يضم 5 أغنيات

محمد عدوية
محمد عدوية
أحمد البهى

يستعد النجم محمد عدوية لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال موسم الشتاء المقبل، في خطوة جديدة لمواصلة نشاطه الفني وتقديم أعمال موسيقية متنوعة لجمهوره، وذلك بعد النجاح الذي حققه ألبومه الأخير «جوة عيني»، والذي حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت طرحه.
ويضم الألبوم الجديد 5 أغنيات، يتعاون من خلالها محمد عدوية مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، في تجربة يسعى من خلالها إلى تقديم محتوى غنائي متنوع يجمع بين الأفكار المختلفة والألوان الموسيقية المتعددة، بما يتناسب مع شخصيته الفنية ويمنح جمهوره تجربة استماع متجددة، والألبوم من إنتاج محمد علام وهيثم سعيد .


 

ويحرص عدوية من خلال الألبوم الجديد على تقديم مجموعة من الأغنيات التي تحمل تنوعًا في الألحان والتوزيعات الموسيقية، في إطار رؤيته لتقديم أعمال مختلفة تحافظ على هويته الغنائية وتواكب في الوقت نفسه تطورات الساحة الموسيقية.
ويأتي التحضير للألبوم الجديد بعد النجاح الذي حققه ألبوم «جوة عيني»، والذي شهد تفاعلًا ملحوظًا على منصات التواصل الاجتماعي منذ طرحه، الأمر الذي يعزز تطلعات النجم محمد عدوية إلى مواصلة حضوره الفني من خلال مجموعة جديدة من الأغنيات التي يراهن عليها خلال الموسم الشتوي.
ومن المنتظر أن يكشف محمد عدوية عن مزيد من تفاصيل الألبوم الجديد خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بأسماء الأغنيات أو فريق العمل المشارك في تنفيذها، وسط ترقب جمهوره للتعرف على ملامح تجربته الغنائية الجديدة، وما تحمله من تنوع موسيقي ومفاجآت فنية.
ويحمل ألبوم عدوية الأخير اسم "جوة عينى" ويتكون من 5 أغانى: "في حتة تانية" من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري، و"هلم بفراقي" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام، "أنا رحت" من كلمات عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع فهد، "اللي ناسيني" من كلمات يحيى مرسي وألحان محمد عدوية وتوزيع ميدو الليثي، "شكك في محله" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع فهد، والألبوم من إنتاج محمد علام وهيثم سعيد .

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