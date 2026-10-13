يستعد النجم محمد عدوية لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال موسم الشتاء المقبل، في خطوة جديدة لمواصلة نشاطه الفني وتقديم أعمال موسيقية متنوعة لجمهوره، وذلك بعد النجاح الذي حققه ألبومه الأخير «جوة عيني»، والذي حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت طرحه.
ويضم الألبوم الجديد 5 أغنيات، يتعاون من خلالها محمد عدوية مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، في تجربة يسعى من خلالها إلى تقديم محتوى غنائي متنوع يجمع بين الأفكار المختلفة والألوان الموسيقية المتعددة، بما يتناسب مع شخصيته الفنية ويمنح جمهوره تجربة استماع متجددة، والألبوم من إنتاج محمد علام وهيثم سعيد .
بعد نجاح «جوة عيني».. محمد عدوية يستعد لطرح ألبوم جديد يضم 5 أغنيات
يستعد النجم محمد عدوية لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال موسم الشتاء المقبل، في خطوة جديدة لمواصلة نشاطه الفني وتقديم أعمال موسيقية متنوعة لجمهوره، وذلك بعد النجاح الذي حققه ألبومه الأخير «جوة عيني»، والذي حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت طرحه.