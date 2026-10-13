"ذات والرداء الأحمر" يناقش مخاطر العالم الرقمي على الأسرة بمسرح القاهرة للعرائس

يواصل العرض المسرحي "ذات والرداء الأحمر" تقديم تجربته الفنية على مسرح القاهرة للعرائس، مستهدفا الأطفال والكبار بحكاية تتناول تأثير الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وانعكاسات انشغال الآباء وغياب المتابعة الأسرية على حياة الأطفال.

ويأتي العرض تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، وضمن خطة البيت الفني للمسرح، حيث يقدم معالجة مسرحية تجمع بين التشويق وطرح قضايا معاصرة ترتبط بواقع الطفل والأسرة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتتناول أحداث العرض مخاطر العالم الرقمي على الأطفال، مؤكدة أهمية التواصل بين الآباء والأبناء، ودور المتابعة الأسرية في التعامل مع التحديات التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي من خلال طرح فني يجمع بين متعة المشاهدة ومناقشة قضايا الحياة اليومية.

ويعكس العرض اهتمام البيت الفني للمسرح بتقديم أعمال تتناول قضايا الطفل والأسرة، وتطرح موضوعات معاصرة بأساليب فنية تناسب مختلف الأعمار.

و"ذات والرداء الأحمر" من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، وبطولة ريم طارق، وأداء صوتي لنخبة من نجوم الفن تضم: إسعاد يونس، وهالة فاخر، وتامر فرج، وعمرو رمزي، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، وعصام الشويخ، وداليا طارق، وريم طارق، إلى جانب الأداء الحركي لنخبة من نجوم مسرح القاهرة للعرائس.